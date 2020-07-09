استمرار أعمال المبادرة الرئاسية لفحص أصحاب الأمراض المزمنة بجنوب سيناء

تتواصل أعمال المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض غير السارية وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة للإسبوع الثاني علي التوالي بجنوب سيناء.

من جانبه أكد الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة، ان تلك المبادرة تأتي إستمرارا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وذلك لتوقيع الكشف والفحص والمتابعة الطبية الآمنة وصرف العلاج اللازم بالمجان لكافة حالات الأمراض المزمنة الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضح رخا أن الخدمة الطبية المقدمة لمرضي الأمراض المزمنة تقدم بالعيادات الثابتة بكافة الوحدات والمراكز الطبية وكذا بالعيادات والقوافل المتنقلة بمختلف مدن المحافظة .

من جهة أخرى أوضحت الدكتورة أماني الدمرداش مدير الرعاية الأساسية بالمديرية أماكن تقديم الخدمات الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة بالمركز الطبي برأس سدر ، والعيادة الطبية المتنقلة أمام وحدة العرايشية بأبورديس ، والمركز الطبي بأبوزنيمة ، وسيارات العيادات المتنقلة أمام جامع المنشية بطور سيناء ، وسيارة العيادة المتنقلة بحي النور بشرم الشيخ ، وسيارة العيادة المتنقلة أمام وحدة العصلة بدهب ، وسيارة العيادة المتنقلة أمام مستشفى نويبع المركزي ، وسيارة العيادة المتنقلة أمام الإدارة الصحية بكاترين .