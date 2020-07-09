أستاذ بطب المنصورة: 47% من النساء يتعرضن لعنف جسدي و1.3% يبلغن الشرطة

قال الدكتور أحمد رجب أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة، إن 47 % من النساء المصريات يتعرضن للعنف الجسدى، وأن 1.3% منهن فقط يبلغن الشرطة، وذلك حسب إحصائية عام 2014، مفسرا ذلك بخوف غالبية الفتيات من الإفصاح عن العنف خاصة العنف الأسرى لأن ذلك قد ينتج عنه مشاكل أسرية تكون ضحيتها المرأة.

جاء ذلك خلال دورة تدريبية لمقدمي خدمة تأهيل الفتيات والسيدات الناجيات من العنف بكلية الطب جامعة المنصورة والتي تنظمها وحدة الاستجابة والدعم الطبي للفتيات الناجيات من العنف ضد بالجامعة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وتنظيم الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب بقاعة الدكتور مدحت محمد على بكلية الطب.

وعرف رجب العنف ضد المرأة أنه هو أية محاولة مقصودة لاستعمال القوة الجسدية أو التهديد باستعمالها ضدها فى نطاق الأسرة أو المجتمع بحيث ينتج عنها جروح أو قتل أو إعاقة أو أذى نفسى للمرأة.

وأضاف أن العنف ضد المرأة يتمثل فى العنف الجسدى ( الضرب) والعنف الجنسى والنفسى والاقتصادى (حجب المال وحظر العمل والمشاركة فى القرارات) وذكر أن الفئات الأكثر عرضة للعنف هم ذوى الإعاقة و المهاجرات و المراهقات والمسنات والمرأة الريفية.

وطالب بقيام الأطباء والممرضين بالتأهيل الصحى والنفسى الجيد للناجيات من العنف وبتواصل المؤسسات الصحية مع الجهات القانونية لوضع حد لهذه الظاهرة.

وأكدت الدكتورة حنان نبيل أستاذ النساء والتوليد المساعد بكلية الطب جامعة المنصورة مؤكدة على أهمية دور مقدمى الرعاية الصحية فى مجال تأهيل الناجيات من العنف.

وأوضحت أنه من الضرورى حرص العاملين فى مجال تأهيل الناجيات من العنف على التواصل الفعال والوصول لهؤلاء الناجيات ومحاولة إقناعهن بالإفصاح عن التعرض للعنف لتسهيل التخلص من تبعات ذلك بالإضافة إلى طمأنتهن بعدم تعرضهن للعقاب نتيجة ذلك الإفصاح من خلال اطلاعهن على التنسيق بين المؤسسات الصحية والقانونية للقضاء على هذه الظاهرة.

ونادت بتكثيف الدورات التدريبية لكافة العاملين فى مجال تأهيل الناجيات من العنف لإكسابهن المعلومات و المهارات العملية للقيام بذلك.

وأكدت الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب على أهمية هذه الدورة التدريبية التى تقام تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030 التى تعد مناهضة العنف ضد المرأة إحدى أهدافها.

وأضافت أن هذه الورشة تعد الثانية من نوعها فى مجال تأهيل الناجيات من العنف فى إطار الاستعداد لافتتاح العيادة الطبية بجامعة المنصورة لتأهيل السيدات والفتيات الناجيات من العنف.

ونوهت بأن هذه الدورة التدريبية تتضمن 4 جلسات تقام على مدار يومين بحضور عدد من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض والفنيين بأقسام النساء والتوليد والطب الشرعى والسموم الإكلينيكية والطب النفسى وطب الطوارئ وطب وجراحة العيون.