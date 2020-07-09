"قبل وبعد".. تحول "أبو خريطة" بالمنوفية من مقلب إلى مصنع تدوير عملاق

يعد تحويل مقلب قمامة أبو خريطة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية من أهم المشاريع التي حولت ثورة 30 يونيو مسارها في المنوفية، حيث تحول المقلب المقام على 5 أفدنة، إلى مصنع عملاق لتدوير القمامة على نفس المساحة للاستفادة من المكان وتعظيم قدرة الدولة على الإنتاج ويعد المشروع من أهم مشاريع التنمية التي نفذتها محافظة المنوفية في الآونة الأخيرة.

بدأت آليات حل المشكلة عندما عقدت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، اجتماعا في عام 2018 لمناقشة الحل البيئي الأمثل لمشكلة تراكمات القمامة بمقلب أبو خريطة بشبين الكوم، وانتهى الاجتماع إلى تخصيص اعتمادات من ميزانيات من وزاراتهم تقارب 40 مليون جنيه كدعم لمحافظة المنوفية لتنفيذ مشروع نقل التراكمات من مقلب أبو خريطة بمدينة شبين الكوم للمدفن الصحي الآمن بمركز السادات بمحافظة المنوفية .

وما إن تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ المشروع، فتم البدء في ما يقارب 300 ألف طن قمامة من المقلب ونقلهم إلي المدن الصحي بالسادات، بواقع 13 ألف نقله بالسيارات العملاقة، وتم الإنتهاء منه في وقت قياسي وقبل موعد الإنتهاء بعدة أسابيع، وسرعان ما اتخذت الدولة خطواتها نحو بناء مصنع تدوير القمامة ليشهد أكبر منطقة لتطوير المخلفات الصلبة في الدلتا .

وأكد محافظة المنوفية، في بيان لها، أن مصنع تدوير القمامة من أهم المشروعات التنموية التي تم تنفيذها على أرض المحافظة بتكلفة تقديرية 130 مليون جنية وسعة إنتاجية تصل إلي 500 طن يوميا من القمامة ومزود بأحدث التكنولوجيا العالمية لإجراء عملية الفرز وفق الإشتراكات البيئية والصحية والعلمية التي تكفل الإستفادة من هذه النفايات .

ويمر مصنع تدوير القمامة بعدة مراحل وهي استقبال القمامة، والفرم، ونخل المواد الخشنة، ومرحلة فصل الهواء، ومرحلة الفرز اليدوي، ومرحلة كبس rdf وصولا لمرحلة تشغيل السماد والنخل، ولقد تم تم بدء التشغيل المصنع بحضور وزير التنمية المحلية في الرابع والعشرين من فبراير من العام الجاري .

وأقدمت محافظة المنوفية على طرح المصنع والذي تم بناؤه وفقا للمواصفات الفنية والاشتراطات البيئية والصحية والعلمية في 16 يناير 2019، للإستثمار من خلال شركات متخصصة وذو خبرة عالية في مجال تدوير القمامة بما يعود بالنفع العام علي المحافظة ومواطنيها، واستعان محافظ المنوفية بالدكتور أحمد عزمى الأستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا للمشاركة فى تقييم أعمال الكهرباء بمصنع تدوير القمامة لرفع كفاءته.