معبد روماني تحول لكنيسة.. قصة دير القديس أباهور الأثري بالمنيا

دير القديس أباهور الأثري، يقع في قرية سوادة على مسافة 4 كم جنوب شرق مدينة المنيا، وكان يطلق عليه دير القبور وجبل العامود، ويحيط بالدير مجموعة مقابر على منحنى الجبال يدفن بها الأقباط موتاهم تبركاً بالمكان.

ترجع أهمية الدير إلى وجود كنيسة أثرية منحوتة في الصخر من القرن الرابع الميلادي وهي كانت بالأصل معبداً رومانياً ثم تحول إلى كنيسة.

مدخل الكنيسة عبارة عن سرداب منحوت في الصخر به ممر يحتوي على بئر قديم ثم صحن مستطيل يتوسطه فراغ مربع مغطى بقبة ويتقدم الصحن هيكلان منحوتات في الصخر، والحائط الجنوبي به عدة فراغات كانت تستعمل كمقابر قديمة، وقد بنيت بجانب هذة الكنيسة الأثرية كنيسة حديثة سميت بكنيسة القديسة دميانة.

وقال مسؤول كنسي إن دير القديس أباهور الآثري يعد من أهم المزارات الدينية في مركز المنيا، ويفد إليه الكثير من الزوار للتبرك به لافتا أنه علي بعد نحو 25 كيلو متر وتحديدا في جنوب مركز سمالوط يقع أهم دير في المحافظة وهو جبل الطير، بالضفة الشرقية لنهر النيل، ويضم كنيسة السيدة العذراء أحد أقدم الكنائس الأثرية فى مصر، وبداخلها المغارة التى اختبأ فيها الطفل يسوع وأمه مريم البتول لمدة ثلاثة أيام هربًا من الرومان، وقد بدأت رحلة هروب العائلة المقدسة لمصر بمحافظات الوجه البحرى، ثم توجهت إلى منطقة مصر القديمة بالقاهرة، بعدها للمنيا حيث تنقلت بين البهنسا ودير الجرنوس وأشنين النصارى بمغاغة، قبل أن تصل إلى جبل الطير بسمالوط، وفى المغارة الصغيرة التى تقع بحضن الجبل اختبأت السيدة العذراء والطفل يسوع لمدة ثلاثة أيام حلت فيها البركات بالمنطقة، ثم إنطلقا إلى دير المحرق بأسيوط.