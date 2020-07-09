تحصين 452 رأس ماشية والقضاء على 30 كلبا ضالا في حملة بالباجور

حصنت إدارة الطب البيطري بالباجور برئاسة الدكتور أشرف الفيشاوي، خلال الأسبوع الماضي، 452 رأس ماشية و452 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع و72 ضد جدري الأغنام على مستوى المركز.

وتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، أوضح الفيشاوي، أنه يتم عمل زيارات ميدانية لقرى المركز للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية وتشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق.

وأشار إلى أنه تم عمل 2 حملة ولم تسفر عنها تحرير محاضر، كما تم إبادة 30 كلبا من الكلاب الضالة، وتم علاج 250 رأس من الماشية والأغنام، كما تم رش 650 رأس من الماشية ضد الطفيليات.