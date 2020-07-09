برلماني يطالب بالاستعانة بكاميرات المراقبة لرصد مخالفي إجراءات كورونا

أكد النائب خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن الحياة بعد كورونا تختلف جذريًا عن الحياة قبلها؛ لذا فإن الرهان على وعي المصريين لا يزال قائمًا ولا بد أن يكون رابحًا.

وأشار في بيان له، إلى أن الرجوع يحتاج إلى إعادة تأهيل سواء على المستوى الانساني أو المستوى الوظيفي حيث يحتاج الموظفون والعاملون إلى بعض التحفزات للرجوع للعمل وتغيير نشاط الحياة والانتظام بقوانين العمل وعدم انعكاس الاضطراب النفسي على المواطنين.

وطالب مشهور بزيادة توعية المواطن، ومن يخالف الإجراءات فيكون محاسبته من خلال مراقبة الكاميرات، وأن تكون العقوبات المقررة رادعة لأي شخص لا يلتزم، قائلًا إن الخوف في المرحلة المقبلة من تفشي الوباء بعد تخفيف الحظر؛ لأن تفشي الإصابة يكون مع التكدس، فالمقترح عدم التزاحم مع تخفيف الحظر، مطالبًا الإعلام بتوعية المواطنين من خلال المتابعات اليومية حتى لا تتفشى الإصابات.