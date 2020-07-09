19 رحلة دولية تغادر مطار القاهرة لنقل 2145 مسافرا اليوم

غادرت مطار القاهرة صباح اليوم 19 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالعالم على متنها 2145 مسافرا.

وقالت مصادر في المطار إنّ 19 رحلة خرجت من مطار القاهرة الدولي إلى لندن ونيويورك وبروكسل وميلانو وباريس والإمارات والكويت والسعودية واليمن والعديد من الوجهات المختلفة الأخرى بغالبية عواصم العالم.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، ومراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل الصالات، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.