عشان تضمن حقك.. ضوابط الشراء بالتقسيط ومحتويات الفاتورة

يفضل الكثيرون من راغبي شراء احتياجاتهم الأساسية، سواء كانت أجهزة كهربائية أو غيرها من الأغراض الأخرى الشراء بنظام التقسيط، نظرا لما يتميز به من تسهيل دفع المبلغ المستحق على دفعات مختلفة.

ولضمان حق كل من البائع والمشتري، تستعرض "الوطن" لمتابعيها في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لمتابعيها البيانات الواجب توافرها في الفواتير الخاصة بسداد الأقساط، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

- يجب أن تتضمن الفاتورة قيمة الإجمالي من مبلغ دفعة التقسيط للمنتج.

- أن تتضمن السعر الفعلي للفائدة السنوية على المنتج.

- أن تحتوى الفاتورة على تاريخ بدء احتساب الفائدة على تقسيط قيمة المنتج.

- يجب أن تتضمن الفاتورة عدد الأقساط وقيمة كل قسط.

- أن تشمل الفاتورة المدة الخاصة بتقسيط المنتج وعدد الأقساط الشهرية.

- كما يتم ذكر الإجراءات التي يتم اتخاذها في حال تخلف المستهلك عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها.