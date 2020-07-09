ضبط 4 حالات غش في امتحان الاستاتيكا للثانوية الأزهرية

أدى طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، اليوم، امتحان مادة الاستاتيكا، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحًا.

وأكّدت غرفة العمليات المركزية، أنَّ الامتحانات سادها جو من الهدوء ولم يكن هناك أي شكاوى من الطلاب داخل اللجان، أو من أولياء الأمور، وجاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتلق القطاع أي شكاوى من الامتحانات من الأسئلة أو العملية الامتحانية.

وأوضحت أنَّ تقارير مناطق الأزهر التعليمية عن الامتحان التي وصلت حتى الآن، جاء بها 4 حالات غش اثنتان منهما غش إلكتروني والأخرتين غش ورقي.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبا، ويبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.