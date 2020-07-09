طقس الجمعة مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا الجمعة سيكون مائل للحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويبقى حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبه رياح معتدلة تنشط أحيانا.

أما عن محافظات الصعيد، يبقى الطقس بين الحار وشديد الحرارة خلال ساعات النهار، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، فهي كما يلي:

القاهرة والوجه البحري 35 25

السواحل الشمالية 30 23

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 28

شمال الصعيد 36 25

جنوب الصعيد 40 28