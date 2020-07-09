مستشفى الساحل يكشف تفاصيل تعافي أصغر مريض بكورونا: عمره 25 يوما

كشف الدكتور محمد الأتربي، نائب مدير مستشفى الساحل، عن تفاصيل تعافي أصغر مصاب بفيروس كورونا في مصر، قائلا إنّه طفل كان يبلغ من العمر عند دخوله المستشفى 25 يوما، نقلت جدته العدوى نظرا لعدم معرفتها بإصابتها، موضحا أنّ الطفل كانت به أعراض تنفسية من حيث سرعة التنفس وارتفاع النبض، وجرى تشخيصه وإجراء أشعة مقطعية ومسحة وأظهرت إيجابية الحالة.

وأضاف الأتربي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2"، أنّ الفريق الطبي بذل جهدا كبيرا لضبط جرعات البروتوكول العلاجي لكورونا مع تطوير في خطة العلاج، وكانوا يتابعون حالته بشكل يومي.

وأشار نائب مدير مستشفى الساحل إلى أنّه جرى إعطاؤه أكسجين فور دخوله للمستشفى ليوم واحد، ثم نقله في الحضانة بشكل طبيعي: "الرضيع كان جاي سخن وبيكح ومرضعش لمدة يومين".