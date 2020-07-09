برلماني: مصر تمتلك مقومات طبيعية وبشرية لتكون مركزا إقليميا للدواء

أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب بتصريحات اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية التي أعلن فيها شروع الهيئة في بناء وتجهيز عدة مستودعات ومخازن طبية حديثة تجعل مصر خامس أكبر دولة عالمياً من حيث السعة التخزينية للأدوية واللقاحات، كما تجعلها المركز القاري والإقليمي لتوفير الدواء واللقاح لمن يحتاجه.

وأعلن "حساسين"، في بيان أصدره اليوم الخميس، تأييده التام والمطلق لهذه التصريحات المهمة من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، التي ستجعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المجال، وما يستتبعه من رؤية إستراتيجية لتعميق الصناعات الدوائية والطبية في مصر، مؤكدا أن مصر مؤهلة ولديها المقومات والإمكانيات والثروات الطبيعية والبشرية للدخول في عالم الصناعات الدوائية والطبية والقدرة على تصدير منتجات هذه الصناعات الإستراتيجية إلى الدول العربية والأفريقية ومختلف دول العالم.

وأكد النائب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من تبنى هذا الفكر، مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية، حتى تكون مصر مركزا إقليميا كبيرا في مجالات الصناعات الدوائية واللقاحات.