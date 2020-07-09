المؤتمر: اتهام المعارضة لأردوغان بسرقة أموال الأتراك سيعجل بسقوطه

قال أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إنّ اتهام زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنّهم مجموعة عصابات تسرق أموال الأتراك، يعجل بسقوط العصابة التركية الحاكمة بقيادة الدكتاتور الفاشي رجب طيب أردوغان.

وأضاف الشريف، في بيان عنه، أنّ صمت أردوغان وعصابته وعدم رده على تساؤلات أوغلو، ومنها: "هل هناك أموال في تركيا؟"، بالطبع توجد، و"هل تركيا دولة غنية؟" بالطبع غنية، "إذن لمن تذهب الأموال؟"، وهذا دليل قاطع على سرقة أردوغان.

وتابع أنّ أموال الشعب التركي الذي أصبح أسيرا لسياسات وتصرفات أردوغان التي أصبحت مرفوضة من المعارضة التركية والشعب التركي، مؤكدا أنّ الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تركيا بعد اتساع نطاق المعارضة من الأحزاب والشعب التركي لسياسات العصابة التركية الحاكمة.

وأكد الشريف أنّ سياسات التدخل التركي في الشؤون الداخلية لليبيا، وقيام نظام أردوغان بالأعمال الإرهابية والإجرامية داخل ليبيا ومحاولاته، لسرقة النفط الليبي ومقدرات وثروات الشعب الليبي، أدى إلى احتقان كبير داخل المعارضة والشعب التركي، الذي يكون له دوره الكبير في إسقاط نظام أردوغان وعصابته الإرهابية.