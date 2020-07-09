افتتاح وحدتي عناية مركزة بالدقهلية بجهود ذاتية بتكلفة 9 ملايين جنيه

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، أول وحدة عناية مركزة للمخ والأعصاب بالدقهلية، وتفقد تجهيزات وحده العناية لمرضى الكلى بتكلفه إجمالية 9 ملايين جنيه والتي أقيمت بالجهود الذاتية من المجتمع المدني بالدقهلية

حضر الافتتاح كل من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور أشرف البدراوي مدير المستشفى الدولي.

وتضم وحدة عناية مركزة للمخ والأعصاب 9 أسرة بكامل الأجهزة الطبية اللازمة، وذلك بتكلفة 5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية لأبناء الدقهلية لتنضم إلى قائمة الوحدات وحدة أمراض الأعصاب المناعية (التصلب المتعدد)، ويتم علاج المرضى به على نفقة الدولة.

وتفقد محافظ الدقهلية التجهيزات الجارية لوحدة عناية مرضى الكلى تمهيدا لافتتاحها بتكلفة 4 ملايين جنيه وتضم 6 أسرة بأجهزتها ومستلزماتها لتكون أول وحدة للكلى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.

وأكد المحافظ، أن هناك تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني ورواد الجهود الذاتية الذين تتميز بهم الدقهلية دائما للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع روافد الخدمة الصحية.

وأشاد بالجيش الأبيض من الأطباء والأطقم الطبية المساعدة وجميع العاملين بمديرية الصحة بالدقهلية وبتعاونهم البناء مع جامعة المنصورة في مواجهة فيروس كورونا والجهود المبذولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتوفير المستلزمات والأدوية ووسائل التطهير والتعقيم لتقديم الخدمات والرعاية الصحية بمستشفى العزل وكذا مستشفيات الفرز.