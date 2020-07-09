شروط وطريقة التقدم للوظائف الشاغرة بمصرف أبو ظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك في مصر، عبر الحساب الرسمي له على موقع "لينكد إن"، وجاءت الوظائف كالتالي:

Branch Manager

ويشترط في المتقدم للوظائف:

التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل.

الخبرة في مجال العمل من 10 حتى 13 سنة.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة مهارات التواصل.

Senior Applications Specialist

ويشترط في المتقدمين:

التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل.

الخبرة أكثر من 5 سنوات في مجال العمل.

Communication & Ent. Network Senior Manager

ويشترط في المتقدمين:

التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل.

الخبرة 10 سنوات على الأقل في مجال العمل.

إجادة مهارات التواصل.

ويمكن التقدم للوظائف ومعرفة المزيد من التفاصيل على الحساب الرسمي لمصرف أبو ظبي الإسلامي على موقع "لينكد إن".