شروط وطريقة التقدم للوظائف الشاغرة بمصرف أبو ظبي الإسلامي
كتب:
سمر إيهاب
06:03 م | الخميس 09 يوليو 2020
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك في مصر، عبر الحساب الرسمي له على موقع "لينكد إن"، وجاءت الوظائف كالتالي:
Branch Manager
ويشترط في المتقدم للوظائف:
التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل.
الخبرة في مجال العمل من 10 حتى 13 سنة.
إجادة اللغة الإنجليزية.
إجادة مهارات التواصل.
Senior Applications Specialist
ويشترط في المتقدمين:
التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل.
الخبرة أكثر من 5 سنوات في مجال العمل.
Communication & Ent. Network Senior Manager
ويشترط في المتقدمين:
التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل.
الخبرة 10 سنوات على الأقل في مجال العمل.
إجادة مهارات التواصل.
ويمكن التقدم للوظائف ومعرفة المزيد من التفاصيل على الحساب الرسمي لمصرف أبو ظبي الإسلامي على موقع "لينكد إن".