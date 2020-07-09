إعدام أكثر من طن أغذية فاسدة وغلق منشأة شهيرة بالزقازيق

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق، حملة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط منشأة غذائية شهيرة بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المنشأة لوجود خطر داهم بها على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طن و300 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 160 كيلو جرام جبن لسوء التخزين، إضافة إلى سحب 11 عينة وإرسالها للمعامل، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 3 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.