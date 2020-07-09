تسليم 22 فندقا في 7 محافظات شهادة السلامة الصحية

تسلم 22 فندقا في 7 محافظات هي "القاهرة الكبري وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والفيوم والوادي الجديد والأقصر"، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكّد من استيفائها لكل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار السيد عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 5 فنادق بالقاهرة الكبرى هي: "النيل زمالك، ولونشان، وكايرو كومودور، وجولدن ان، وميركيور سفنكس"، و4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء "كورال باي، وسافيتا ريزورت اند سبا، والبارون ريزورت، وجراند بلازا"، بالإضافة إلى فندقين بمحافظة البحر الأحمر هما "بيتش الباتروس، وسندباد اكوا بارك هوتيل"، وفندق وأحد بمحافظة أسوان هو فندق "سيتي أبو سمبل"، وفندقين بمحافظة الفيوم هما "لازيب، والواحة"، و 6 فنادق بمحافظة الوادي الجديد هي "الرواد، والرضوان، والفرسان، ومبارز، والبدو، ولودج الطرفة"، وفندقين بمحافظة الأقصر هما "نيو سانت كاترين، وسوسنا".

وأوضح مساعد وزيرالسياحة، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن لـ520 فندقا في 21 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وأهابت وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.