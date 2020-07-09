تحرير 21 محضرا وغلق 4 مطاعم ومحال مخالفة بكفر الشيخ

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية، ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال حملات التفتيش على المحلات، والمطاعم، والمقاهي، ومحال الجزارة، والفسيخ بالمدينة، والقرى، وذلك للتأكد من صلاحية المواد والأطعمة المقدمة للمواطنين، ومراجعة كافة الشهادات الصحية، وتراخيص النشاط، والنظافة، وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرًا.

فيما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال غلق المحال المخالفة بالمدينة، حيث تم غلق مطعمين، ومحلين تجاريين بالمدينة، وذلك لمدة 48 ساعة، لعدم التزامها بقرار الغلق اليومي، مع توقيع إقرار كتابي من أصحاب تلك المحلات بعدم تكرار هذه المخالفة، وفي حالة التكرار سيتم غلق المحال لمدة شهر، ثم يتم اتخاذ إجراء أكثر شدة بإلغاء النشاط نهائيًا.

كما ترأس المهندس استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية، والسوبر ماركت، والمحال التجارية، والمطاعم، ومحلات الجزارة، وذلك لتحقيق الأمن الغدائي وضبط الأسواق، وإحكام السيطرة على الأسعار، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 25 كجم لحوم قطع، و 17.5 كجم لحوم مفرومة، و12.5 كجم كبدة مجمدة، بإجمالى مضبوطات 55 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بإحدى سيارات نقل وتداول السلع الغذائية.