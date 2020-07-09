عاجل.. الجيش الليبي يؤكد لـ"الوطن" مقتل رئيس الأركان التركي بغارات "الطيران المجهول"

أكّد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، أنَّ المعلومات التي لدى الجيش الليبي أوضحت أنَّ القائد العسكري الكبير الذي قُتل بهجوم "الوطية" هو يشار جولر رئيس أركان الجيش التركي.

واستهدف الجيش الوطني الليبي مؤخرًا قاعدة "الوطية" ذات الأهمية الاستراتيجية والخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي ما تسبب في دمار 80% من قدراتها بعد 9 ضربات متتالية قبل أيام، في وقت تحدثت الميليشيات الإرهابية والتركيا عما وصفته بـ"طيران مجهول" نفذ الضربات.

ودمرت الضربات منظومة دفاع جوي تركية من طراز هوك، كما دمرت منظومة التشويش من طراز كورال، وأخرجت 3 رادرات من الخدمة، فضلًا عن سقوط خسائر بشرية في القوات التركية.

وتحدثت تقارير ليبية عدة عن مقتل قائد عسكري تركي كبير، وذهبت إلى أنَّه قد يكون رئيس هيئة الأركان يشار جولر، وفي وقت صمتت تركيا إزاء تلك المعلومات، فإن المعلومات الي لدى "المحجوب" والجيش الليبي تؤكد مقلته.

ويوصف "جولر" بأنَّه الحاكم العسكري من قبل تركيا في "طرابلس"، وكان يتواجد في زيارة إلى ليبيا خلال الأيام التي جرى فيها القصف على "الوطية".