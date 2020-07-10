10 معلومات حول "اللحمة الضاني".. أشهر أكلة في مطروح

تتمتع مطروح عن غيرها من محافظات مصر بعادات وتقاليد تميزها ومنها الطعام والأكلات المتنوعة التى تشتهر بها صحراء مصر الغربية.

وتعد الأكلة الشهيرة لأبناء البادية فى مطروح هى لحم الضأن "الضاني" في ظل انتشار سلالة أغنام البرقى فى ربوع المحافظة.

ويجيد أبناء مطروح طهى الطعام خاصة وأنهم يعشقون الرحلات الخلوية فى الصحراء والتى يطلقون عليها "الزرادى" وتكون اللحمة الضانى هى أهم أكلة يتناولونها في الرحلة، بخلاف طهيها فى المنازل.

وتنشر "الوطن" 10 معلومات حول اللحمة الضاني أشهر أكلات مطروح.

- لحوم الضاني فى مطروح من سلالة أغنام البرقى الشهيرة والتى كانت تصدر للخليج.

- تتناول الأعشاب فى المراعى الطبيعية فى صحراء مطروح.

- تعد من أجود أنواع اللحوم المغذية للإنسان.

- تتمتع بمذاق وطعم طيب.

- الدهون موزعة بجميع جسم الذبيحة.

- لا توجد لها لية إلا بمقدار كيلو واحد.

- أشهر طرق طهيها أن يتم تقطيعها قطع كبيرة وتسويتها مع الأرز الأحمر.

- يتم تسويتها مع المكرونة والشوربة فى حلة واحدة وتسمى المكرونة الجارية بقرون الفلفل الأخضر.

- يتم شويها على الحطب فى الصحراء.

- تتذوق منها أطعم طبق شوربة.