ضبط عاطل حول مقابر قرية بالقناطر لوكر لتجارة المخدرات

شهدت منطقة مقابر قرية أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية مطاردة مثيرة بين قوة الأمن، وعاطل حول المقابر إلى وكر لترويج المخدرات.

وأسفرت المطاردة عن ضبط المتهم وبحوزته كميات مختلفة من الهيروين والاستروكس وسلاح ناري.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وحبس المتهم وطلب تحريات المباحث.

بدأت القصة بورود معلومات سرية لمركز القناطر تفيد بقيام عاطل بالاتجار في المخدرات واتخاذه مقابر قرية أبو الغيط دولابًا لترويج الهيروين.

على الفور جرى تشكيل فريق بحث وتوصلت تحريات مباحث مركز القناطر إلى صحة المعلومات، وأن أحد تجار المخدرات يتخذ من إحدى المقابر دولابًا لترويج السموم البيضاء.

وعلى الفور تحركت قوة من رجال المباحث لمداهمة المنطقة، وألقت القبض على المتهم، ويدعى "م. ا" 20 عامًا عاطل وضبط بحوزته ١٠٩ لفافات هيروين و ٣٩ لفافة ستروكس وفرد خرطوش وهاتف محمول ومبلغ مالي.