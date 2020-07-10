شروط وطرق سداد حجز مقابر المسلمين والمسيحيين بالقاهرة الجديدة

أكد المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعلن فتح باب الحجز لـ 2649 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و752 قطعة أرض مقابر للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة، مضيفا أنه سيتم إتاحة قطع الأراضي لقاطني مدن (القاهرة الجديدة - العبور - الشروق).

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن التخصيص بنظام حق الانتفاع على النحو الآتي:

- يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة نظير سداد مبلغ 200 جنيه ثمن الكراسة.

- يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 9 أغسطس 2020 وحتى 24 سبتمبر 2020 بمقر جهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه سيتم تخصيص 1855 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و526 قطعة للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة، وكذا تخصيص 397 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و113 قطعة للمسيحيين بمدينة العبور، وكذا تخصيص 397 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و113 قطعة للمسيحيين بمدينة الشروق.

وبالنسبة لأسلوب السداد، أوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه يتم سداد مبلغ 10 آلاف جنيه دفعة حجز وذلك مع تقديم استمارة الحجز، على أن يتم سداد باقي قيمة المقبرة عند الاستلام.

وبالنسبة لشروط الحجز، أضاف المهندس محمد أنور هلال، أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة الآتي:

شروط حجز المقابر

- أن يكون شخصًا طبيعيًا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصًا معنويًا ( شركة - مؤسسة).

- أن يكون من قاطني إحدى مدن (القاهرة الجديدة - العبور - الشروق).

- ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى - أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) وطبقا لما يرد بكراسة الشروط.

- لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

يتم تخصيص المقبرة بالقرعة العلنية اليدوية لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.