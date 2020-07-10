22 ألف جنيه إيرادات "لص بغداد" أمس.. و72 جنيها لـ "رأس السنة"

حقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة الفنان محمد إمام، إيرادات بلغت 22 ألفا و203 جنيهات، أمس، متفوقا على فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني، الذي حقق 21 ألف و852 جنيها.

ووفقا لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، فقد حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، 1976 جنيها، فيما حقق فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف 427 جنيها.

وحصد فيلم "الفيل الأزرق 2"، للمخرج مروان حامد، وبطولة الفنان كريم عبدالعزيز، 470 جنيها، بينما حقق فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، وبطولة الفنان أحمد عز، 390 جنيها، أما فيلم "رأس السنة" فقد حقق 72 جنيها.

يذكر أن الحكومة المصرية قد أعادت تشغيل السينمات والمسارح بـ 25% من طاقتها الاستيعابية.