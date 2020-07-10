3300 مسافر يغادرون القاهرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

غادرت مطار القاهرة، صباح اليوم الجمعة، 38 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالعالم على متنهم 3300 مسافر.

وقالت مصادر بالمطار إن 38 وجهة دولية انطلقت إليها اليوم رحلات من مطار القاهرة الدولي إلى لندن ونيويورك وواشنطن وروسيا وبوخارست وبودابست وبروكسل وأثينا وفيينا ولارناكا وميلانو وباريس والإمارات والكويت والسعودية واليمن، وتونس والمغرب، والعديد من الوجهات المختلفة الأخرى بالعديد من عواصم العالم.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.