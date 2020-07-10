إنشاء أكبر مجمع داجني على مساحة 2500 فدان بالمراشدة بـ 570 مليون جنيه

وقع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إجراءات التعاقد النهائية بين محافظة قنا وشركة قنا للدواجن لإقامة أكبر مجمع داجني على مساحة 2500 فدان بصحراء قرية المراشدة بمركز الوقف، وذلك في حضور ياسر الغزالي رئيس مجلس إدارة الشركة المستثمرة ومسؤولي الشؤون القانونية ومستشار المحافظة للأعمال الهندسية.

وأوضح محافظ قنا أنه صدر قرار جمهوري بتخصيص 2500 فدان لصالح شركة قنا للدواجن بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما بهدف الاستفادة من الظهير الصحراوي الممتد وشبكة الطرق الحديثة بالمحافظة، لافتا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 570 مليون جنيه ويوفر نحو 700 فرصة عمل مباشرة و1500 فرصة غير مباشرة للشباب من أبناء المحافظة.

وأكد محافظ قنا أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تنمية القطاع الزراعي، خاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين وأهمها مشروعات الثروة الداجنة لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة الغذائية من بعض الاحتياجات الاستراتيجية، بما يخفف من عبء الفاتورة الاستيرادية سواء على مستوى الدواجن الحية والمذبوحة.

وأضاف الداودي أن المشروع يعد من المشروعات المتكاملة فقد تم مراعاة البعد البيئي له حيث من المقرر إقامة ثلاثة محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 3 ميجاوات / ساعة، بالإضافة إلى الاستفادة من المخلفات العضوية في إنتاج السماد العضوي وتوليد الغاز الحيوي من مخلفات العنابر والمجزر.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أنه بتوقيع هذا التعاقد بدأت المرحلة التنفيذية للمشروع والتي سوف تستغرق ثلاثة سنوات، موضحا أن المشروع سوف يتضمن إقامة ثلاثة محطات أمهات دواجن تستوعب 140 ألف دجاجة أم، لإنتاج 15 مليون بيضة مخصبة تنتج بحد أدنى 13 مليون كتكوت سنويا، بالإضافة إلى 9 محطات تسمين طاقتها الاستيعابية 12 مليون دجاجة سنويا ومجزر آلي قدرته الإنتاجية 6 آلاف دجاجة / ساعة، فضلاً عن معمل تفريخ مصمم ليحتضن 15 مليون بيضة سنويا.