مصادرة معدات بعض المقاهي بالمنصورة لعدم التزامها بالتدابير الوقائية

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب سعد بغدادي، رئيس الحي، مساء أمس، حملة تفتيشية على المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بنطاق الحي، للتأكد من الامتثال للتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

استهدفت الحملة مناطق "محمد فتحي، وحي الجامعة، والمشاية السفلية"، حيث جرى مصادرة المعدات الخاصة ببعض المقاهي لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء من عدم الإلتزام بالمواعيد المحددة للغلق في تمام الساعة العاشرة، وعدم الإلتزام بترك مسافات مناسبة من جميع الاتجاهات حول كل طاولة.

وأكد رئيس حي غرب المنصورة، أن الحملات يومية ومستمرة منذ قرارات الفتح للتأكيد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستقبال ٢٥% فقط من الطاقة الاستيعابية للجمهور، والتأكد من ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.