اختيار أستاذ مساعد بجامعة المنصورة عضوا بالاتحاد العام لمراكز شباب مصر

أعلنت جامعة المنصورة اليوم، اختيار الدكتورة ولاء عبد الفتاح أحمد السيد، عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

وأصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 194 لسنة 2020 م بتكليف الدكتورة ولاء عبد الفتاح السيد أحمد، الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لمدة 4 سنوات.

وتشكل الاتحاد برئاسة الدكتور ماجد العزازي، رئيسًا، والدكتور أشرف موسى، نائب للرئيس، وفهد يونس، أمينًا للصندوق، ومجموعة من القيادات الشبابية لتنفيذ خطط ومستهدفات الوزارة في تطوير أداء مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية.