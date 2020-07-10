القصبي: مصر دولة لا تعادي أحدا وجادة في ردع أعداء الوطن

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وزعيم الأغلبية البرلمانية، أهمية المناورة العسكرية "حسم 2020" ومدى جاهزية القاهرة لردع أي تهديد يقترب من أمننا القومي موضحا في بيان له منذ قليل أن مصر لها سيف ودرع يحمي مصالحها القومية ويحمي دعوتها للسلم والسلام.

وقال "القصبي" في بيان له: "نفخر بجاهزيه قواتنا المسلحة، موجها التحيه لخير أجناد الارض، مؤكدا أن شعب مصر على قلب رجل واحد ويثق دائما في قيادته السياسية في أي قرار وفي أي وقت معلنا أن شعب مصر كله جنودا إذا لزم الأمر".

وأكد القصبي أن مناورة "حسم 2020" رسالة طمأنينة وتأكيد على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي للقوات المسلحة المصرية على كل الاتجاهات الاستراتيجية برًا وبحرًا وجوًا والقوات الدفاعية والصاعقة والمظلات، كما تؤكد على جدية الردع لأعداء الوطن وصد أي تهديدات تمس الأمن القومي المصري، موضحًا أن مصر دولة سلام لا تعادي أحدا، ولا تتدخل في شأن أحد ولكنها مستعدة للرد الفوري على أي اعتداء من أي جهة حال تهديد مصالحها.