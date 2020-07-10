مطروح تحدد 3 أماكن للكشف على المرشحين لمجلس الشيوخ

أعلن الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن 3 أماكن لإستقبال المرشحين لمجلس الشيوخ وتوقيع الكشوفات الطبية عليهم.

وقال "البلتاجى"، اليوم، إن المستشفيات المشاركة هي مستشفى العلمين النموذجي ومستشفى مطروح العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام بمطروح.

وأضاف أن مستشفيات المحافظة بدأت في استقبال راغبي الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، لإجراء الكشف الطبي اللازم كشرط من شروط الترشح.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى أن إجمالي تكلفة الكشف الطبي المحددة من قبل وزارة الصحة تبلغ ٢٨٥٠ جنيهًا، وأن المجلس الطبي العام سيخطر المتقدمين بنتيجة الكشف الطبي خلال ٧٢ ساعة من تاريخ الكشف.