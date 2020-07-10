ضبط 1301 قضية تموينيـة خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 1300 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

· ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة أبو النمرس (بمحافظة الجيزة) لتصنيعه ( 2,564,200 عبوة "شيكولاته ") منتج نهائى معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية وكذا ( 010,27 ) طن " مستلزمات إنتاج وتعبئة " مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك ثلاجه لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (بمحافظة الجيزة) لحيازته( 260,1 طن "كبدة مستوردة" ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط متعهد ووكيل عن شركة الدخان ومالك مخزن "بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة النزهة (بمحافظة القاهرة) لحجبه عن التداول كمية قدرها ( 40400) عبوة سجائر مدون عليها علامات تجارية مقلدة) بقصد رفع أسعارها .

ضبط مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة العجوزة (بمحافظة الجيزة) لحيازته ( 24800) قرص أدوية خاصة بالمستشفيات الحكومية وغير مصرح بتداولها بالأسواق ، (150) قطعة مستلزمات طبية (كمامة ) مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة البساتين (بمحافظة القاهرة) لإستيلائها على مبلغ ( 1209110 جنيه ) بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة فى المأمورية

تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها .. أسفرت عن ضبط عدد (357) قضية بإجمالى مضبوطات (24069) عبوة سجائر .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من إستهداف وضبط (إحدى السيدات صاحبة متجر لبيع الأسماك المملحة - بدائرة قسم شرطة الأربعين) لحيازتها كميات قدرها (3800 كيلو جرام أسماك مملحة متنوعة) جميعها بها تغيير فى خواصها الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وجميعها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، وبمواجهة مسئولة المخزن إعترفت بحيازتها للمضبوطات بالمخالفة للقانون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.