دور النشر والمطابع في مأزق بسبب كورونا.. "الجميع يتوقف عن القراءة"

فترة صعبة يعيشها أصحاب دور النشر والمطابع بدأت منذ 4 أشهر نتيجة توقف حركة مبيعات الكتب تمامًا بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، ويزداد الوضع سوء لهؤلاء كلما طالت الفترة التي أغلقت خلالها كافة المعارض سواء داخل مصر أو خارجها، والتي تعتبر المنفذ الرئيسي لهم في بيع الكتب، وبسبب تلك الأزمة يلجأ بعض من أصحاب تلك المنشآت إلى تخفيض رواتب الموظفين، والبعض الأخر اضطر إلى تخفيض عدد العمالة، وبسبب الضائقة المالية التي يمر بها جميعهم علق بعض منهم العمل داخل دور النشر والمطابع انتظارًا لما ستسفر عنه الفترة القادمة، آملين مساندة الجهات الحكومية لهم في عبور تلك المحنة.

"الوطن" تواصلت مع عدد من هؤلاء المتضررين من تداعيات انتشار فيروس كورونا، سواء أصحاب دور النشر، أو أصحاب المطابع، واستمعت إلى شكواهم ومعاناتهم خلال الفترة الحالية، ومطالبهم بتدخل الجهات الحكومية لمساندتهم في عبور الفترة الصعبة.