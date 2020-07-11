حظك اليوم السبت 11-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز رجل برج الأسد بطبيعة قيادية، كما أنّه لديه القدرة على كيفية التعامل مع الآخرين، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويجعلك ملهما وتستطيع أن تدهش الجميع بموهبتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يجعلك تؤثر في الآخر وتعلم بلطف وتكسب التأييد والالتفاف حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.