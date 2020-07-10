الأزهر ينعي العلَّامة محمد الراوندي: ترك تراثا قيما في الحديث وعلومه

نعى الأزهر الشريف، العلَّامة محمد الراوندي عضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب.

وقال الأزهر في بيان له: "بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يحتسب الأزهر الشريف عند الله، العالم المغربي الجليل محمد بن على الراوندي، أستاذ دار الحديث الحسنية، وعضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 72 عامًا، تاركًا تراثًا علميًّا قيمًا في الحديث وعلومه".

ويتقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء للملكة المغربية ولأسرة العالِم الراحل ومحبيه وتلامذته، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلون، و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ).