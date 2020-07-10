أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح في مجلس الشيوخ، خلال مؤتمر صحفي لها، أعلنت فيه مواعيد الانتخابات، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة، وعملية الاقتراع والفرز وحتى إعلان نتيجة الانتخابات.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، شروط وضوابط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ، والمستندات المطلوبة له، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط التعيين بمجلس الشيوخ وشروط الترشح

حدد القانون عدد من الضوابط اللازم توافرها للأشخاص المرشحيين، أوالمعينين بمجلس الشيوخ وهي كالتالي:

شروط الترشح لمجلس الشيوخ

1- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- مدرج بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

4- حاصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5- أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.

6- ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في حالتين:

*انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

*صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.

ضوابط التعيين بمجلس الشيوخ

يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخابات، وقبل بداية دور الانعقاد، بمراعاة عدد من الضوابط وهي:

ـ أن تتوافر في من يعين الشروط ذاتها اللازمة لعضوية مجلس الشيوخ.

ـ ألا يعين عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد، كونه يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

ـ ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

ـ ألا يعين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

ـ أن تخصص 10% على الأقل للمرأة.

ـ يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات الممقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

ـ اذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدته عضويته بسته أشهر على الأقل، يعين رئيس الجمهورية من يحل محله، خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضوية الجديدة استكمالا لمدة عضوية سلفه.

المستندات المطلوبة للترشح لمجلس الشيوخ

- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- إقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل/ حزبي) فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة عن الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.

- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.

- إيصال إيداع بـ10 آلاف جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

- شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد بأن طالب الترشح مقيد بقاعدة الناخبين.

- شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة والشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئة القضائية أو الوزراء ونوابهم أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

- فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية وما يخصصه من أمواله.

- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنّه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

- إقرار بعدم صدّور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق.