سعر التذكرة 250 جنيها.. مواعيد عرض مسرحية "جريما في المعادي" بعد عودتها

يستعد طاقم عمل مسرحية جريما في المعادي "مسرحية كلها غلط" لعودة عرض المسرحية مره أخرى على مسرح نجيب الريحاني، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح دور المسارح والسينما، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلن عنها.

وحدد طاقم المسرحية مواعيد عرضها خلال شهر يوليو لتكون يومين متتاليين الخميس والجمعة الموافقين 16 و 17 يوليو الجاري في تمام الساعة 9 مساء.

وطرح طاقم المسرحية تذاكر الحفل لتكون بفئة واحدة لجميع الحضور بمبلغ 250 جنيها، ويمكن حجز التذاكر الخاصة بها من خلال الموقع الرسمي الخاص بحجز تذاكر المسرحية، والموجود على الصفحة الرسمية الخاصة بالمسرحية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومسرحية "جريما في المعادى.. مسرحية كلها غلط"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقى، وترجمة نادية حسب الله، ومدير الفرقة حسن نجيب، ومدير المسرح رشدي سلامة، وأزياء هالة الزهوى، وديكور محمود سامي.