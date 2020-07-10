مصرى مشارك بتطوير جامعات بريطانية: نتوقع عزوف نصف الطلاب عن العام الدراسي

قال الدكتور حسن عبدالله الرئيس الأكاديمي لجامعة شرق لندن، وأحد علماء مشروع تطوير التعليم في بريطانيا، بعد الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، إن الطلاب متخوفون من بداية العام الدراسي الجديد، موضحًا أن هناك توقعًا بأن يحجم 50% منهم عن بداية الدراسة.

وأضاف "عبدالله"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أن الجامعات في بريطانيا من أماكن التجمعات الكبيرة، موضحًا أن أقل جامعة تحتوي على 20 ألف طالب، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تجهيز الجامعات لاستقبال الطلاب.

وأردف، أنه سيتم تقسيم الطلاب حتى تستوعبهم الجامعة، ثم قياس درجة حرارتهم، حيث يتم عزل الطلاب المرتفعة درجة حرارتهم، وتطهير الحرم الجامعي، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وواصل: "الجامعات ستستوعب 20% من الطلاب، وقاعة المحاضرات التي كانت تستوعب 500 طالب ستستوعب 60 طالبًا على الاكثر حتى يتثنى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي".

وحول الكليات العملية، أكد "عبدالله"، أنه سيجرى استخدام التعليم عن بعد ونظام المحاكاة، ومن ثم يستطيع الطالب أن يحصل على المعلومات المطلوبة وأن يقوم بعمليات الابتكار والتحليل وتحديد المشكلات في التشخيص أو المجال الذي يدرسه: "نعمل على تصنيع أجهزة متقدمة للتواصل مع الطلاب الذين يتدربون في المصانع أو الوافدين من الدول الخارجية أو الطالب الذين لا يستطيعون الحضور إلى المحاضرات لأسباب صحية".