اعتذار ياسر جلال عن تجسيد خالد بن الوليد في "سيف الله"

أعلن النجم ياسر جلال، اعتذاره عن تجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد، في مسلسل "سيف الله" للمخرج رؤوف عبدالعزيز، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وقال جلال في تصريحات لـ"الوطن"، إن تجسيد شخصية عظيمة بقيمة خالد بن الوليد مسؤولية كبيرة، إذ تحتاج إلي فترة تحضير بدني وجسماني على أعلى مستوى، انطلاقا من كون خالد بن الوليد شخصية إسلامية ورمز ديني عظيم، بحسب قوله.

وأضاف: "حينما قرأت الحلقات التي كتبها السيناريست إسلام حافظ بحرفية شديدة، وجدت أن المسلسل يحتاج إلى مجهود جبار، وفترة إعداد طويلة لتجسيد الشخصية على أكمل وجه، لا سيما أن الأحداث تتضمن العديد من المعارك الحربية، ومن هنا تخوفت من عدم قدرتي على الإيفاء بهذه المسؤولية، حال تجسيدي للشخصية، ولذلك فضلت الاعتذار عنها للمنتج تامر مرسي، وحسام شوقي والمخرج رؤوف عبدالعزيز، في وقت مبكر، لإتاحة الفرصة لهم من أجل التعاقد مع نجم آخر لأداء الدور".

ووجه جلال، التحية لشركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي، على تصديهم لهذا المشروع الضخم، وتخصيصهم ميزانية مرتفعة له، لتقديمه علي أفضل نحو ممكن، كذلك وجه الشكر للمخرج رؤوف عبدالعزيز الذي كان يتمنى التعاون معه، لأنه مخرج صاحب رؤية رائعة، بحسب قوله.