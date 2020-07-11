3 طرق لتقديم شكاوى الفساد بالنيابة الإدارية.. تعرف عليها

تحمل النيابة الإدارية أمانة القضاء التأديبي في مصر، بهدف إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والذي يعد معيار تقييم المواطن البسيط ورجل الشارع العادي لأداء أي حكومة، فالمواطن البسيط قد لا يُبالي بالأداء السياسي للدولة خارج حدودها، ولكنه يُظهر اهتماماً بالغاً بأداء الدولة داخل المصالح الحكومية، وكيفية تصديها للفساد وقدرتها على استئصال ذلك الورم الخبيث.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية طرق تقديم شكاوى الفساد بالنيابة الإدارية، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي الخاص بها استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طرق تقديم شكاوى الفساد بالنيابة الإدارية

ـ يمكن تقديم شكاوى النيابة الإدارية من خلال الاتصال على الخط الساخن لتلقى شكاوى المواطنين "16117".

ـ يمكن تقديم شكاوى النيابة الإدارية من خلال البريد الالكترونى الخاص بتلقي شكاوى النيابة الإدارية: shakwa@ap.gov.eg

ـ يمكن تقديم شكاوى النيابة الإدارية عن طريق التوجه إلى مقرها الكائن بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة مبنى رئاسة هيئة النيابة الإدارية وحدة الشكاوى الدور الأرضي.

جدير بالذكر أن وحدة الشكاوى تتبع مكتب رئيس الهيئة، وتختص بتلقي وفحص الشكاوى التي تقدم باسم رئيس الهيئة، أيا كانت وسيلة تقديمها وإرسالها إلى النيابة أو الإدارة أو الوحدة المختصة ويكون لرئيس الوحدة إحالة الشكوى إلى التحقيق بالوحدة، وعرض ما تنتهي إليه من رأي على رئيس الهيئة، متى لم يكن الرأي هو الحفظ.