ما هي شروط الكشف الطبي للمتبرع بالدم؟.. الصحة تجيب

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، شروط الكشف الطبي للمتبرع بالدم، وعناوين مراكز التبرع بالدم على مستوى الجمهورية، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شروط الكشف الطبي للمتبرع بالدم

ـ التأكد من أنّ المتبرع تنطبق عليه شروط التبرع بالدم، وهي أن يكون سنه من 18 إلى 60 عاما.

ـ غير مصاب بأمراض مزمنة.

ـ لا يتناول أدوية تمنع تبرعه.

ـ ألا يقل وزنه عن 50 كيلو جراما.

ـ أن تكون نسبة الهيموجلوبين في الدم عند الرجال من 13 إلى 18، وعند النساء من 12 إلى 18.

ـ نبض القلب يكون من 60 إلى 100، وضغط الدم يكون 90/ 60 إلى 180/ 100.

عناوين مراكز خدمات نقل الدم القومية على مستوى الجمهورية

ـ المركز الإقليمي بالإسكندرية، ميدان عبدالقادر أبو عقاده، داخل مرفق الاسعاف أمام الاستاد، 034951971.

ـ المركز الإقليمي بالعباسية، 5 شارع السكة البيضاء، أمام مصلحة الجوازات والهجرة، العباسية، 0226858645.

ـ المركز الإقليمي بدار السلام، 987 شارع كورنيش النيل بجوار مستشفى أورام دار السلام، بجوار كوبري الملك الصالح، 0225322037.

ـ المركز القومي لنقل الدم بالجيزة، 51 شارع وزارة الزراعة داخل سور المصل واللقاح، 0237613117.

ـ المركز الإقليمي بدمنهور، 1 شارع الجمهورية داخل المعهد الطبي القومي بدمنهور، الدور الثاني مبنى الطب الحرج، 0453337097.

ـ المركز الإقليمي بالمنصورة، ميدان الشيخ حسانين بجوار مبنى الإسعاف، 0502266791.

ـ المركز الإقليمي في طنطا، شارع حافظ وهبي، خلف الأبنية التعليمية أمام مصنع الكاوتش، 0403509575.

ـ المركز الإقليمي بأسوان، طريق الخزان بجوار المعمل الإقليمي، 0972418629.

ـ المركز الإقليمي بسوهاج، مدينة مبارك الطبية، شارع كورنيش النيل بجوار مستشفى التعليمي، 0932110117.

ـ المركز الإقليمي بالمنيا، كورنيش النيل بجوار مركز أورام المنيا، 0862339241.

ـ المركز الإقليمي بالإسماعيلية، عرايشية مصر، ميدان المطافي، 0643103837.

ـ المركز الإقليمي بالزقازيق، داخل مستشفى الأحرار التعليمي، 0552380742.

ـ المركز الإقليمي ببنها، المقر الإداري كوبري اسنيت القديم، طريق كفر شكر، مقر قسم الصرف، شارع عبدالستار ببنها أمام المستشفى العام، الدور الثالث، أعلى مبنى الإسعاف، 0132530179.

ـ المركز الإقليمي بشبين الكوم، شارع جمال عبدالناصر بحري، بجوار مستشفى شبين الكوم التعليمي، 0482331379.

ـ المركز الإقليمي بقنا، داخل مستشفى قنا العام، أمام مدرسة التمريض، 0963344842.

ـ المركز الإقليمي بأسيوط، أسيوط الأربعين، مستشفى الإيمان العام، الدور الأرضي، 0882370016.

ـ المركز الإقليمي ببني سويف، الحي الأول شرق النيل بني سويف، 0822088186.

ـ المركز الإقليمي بكفر الشيخ، شارع الجمهورية، أسفل مديرية الشؤون الصحية، 0473220249.

ـ المركز الإقليمي بشرم الشيخ، داخل مستشفى شرم الشيخ الدوي، السكن الإداري، 0693661640.

ـ المركز الإقليمي بالغرددقة، الأحياء المائية، أمام كلية التربية، 0653614015.

ـ المركز الإقليمي بمرسى مطروح، ك 7 علم الروم، 0464935368.

ـ المركز الإقليمي بالفيوم، تقسيم مصطفى حسن، خلف مستشفى الفيوم العام، بجوار مرفق الإسعاف، مصنع الأدوية القديم، 0842170311.

ـ المركز الإقليمي بالعريش، داخل مستشفى العريش العام، شارع الجيش، 0683352525.

ـ المركز الإقليمي بالأقصر، داخل مستشفى الأقصر الدولي بشارع التليفزيون، 0952283579.

ـ المركز الإقليمي بالوادي الجديد، الخارجة، داخل مستشفى الخارجة العام، 0922932074.

ـ المركز الإقليمي بدمياط، منطقة الأعصر، بعد مديرية الأمن، داخل نطاق المستشفى التخصصي، 0572379696.

ـ المركز الإقليمي بالسويس، داخل حرم مستشفى السويس العام، 0623444093.

ـ المركز الإقليمي ببورسعيد، شارع أوجيني أمام مستشفى السلام، بورسعيد، 0663221605.