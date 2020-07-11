بدءا من اليوم.. غلق جزئي لشارع الأهرام لمدة 4 أيام

أعلنت محافظة الجيزة عن إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام أمام شارع فاطمة رشدي محيط منطقة المساحة بالاتجاهين لمدة 4 أيام من يوم السبت حتى الثلاثاء المقبل من الساعة 12 صباحا حتى 5 صباحاً دون تعطيل الحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانيه للأعمال ورد الشئ إلى أصله عقب انتهاء الأعمال، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ مشروع مترو الانفاق الخط الرابع حيث ستقوم الشركة المنفذة بأعمال نقل مرافق "غاز طبيعي" والمتعارضة مع مسار المشروع مما يستلزم إجراء الغلق الجزئي للمنطقة المذكورة بالاتجاهين وذلك بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة.