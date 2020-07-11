اجتماع لمناقشة رؤية مؤسسات العمل العربي المشترك لمواجهة كورونا

تنعقد الدورة العادية الـ49 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بعد غد الإثنين - افتراضيا بتقنية الفيديو كونفرانس- وبمشاركة 35 من المنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وبحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، والسفير كمال حسن علي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال الوزير المفوض محمد خير عبدالقادر مدير إدارة المنظمات والتحادات العربية بجامعة الدول العربية، في تصريح صحفي اليوم، إن هذه اللجنة تقوم بدور مهم في تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك لزيادة فعالية العمل العربي المشترك وتلافي الازدواجية بين مؤسسات العمل العربية المشترك.

وأضاف أن هذه الدورة تعقد في ظل الوضع الراهن الذي يمر به العالم ودولنا العربية جراء تفشي فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة ومضاعفاته العميقة على جميع المستويات وجميع القطاعات الصحية واالقتصادية والاجتماعية".

وأشار الوزير مفوض محمد خير أن محور هذه الدورة يواكب متطلبات هذه المرحلة الراهنة، حيث أن النقاش سيدور حول مرئيات ومقترحات مؤسسات العمل العربي المشترك لمواجهة تأثيرات وتداعيات هذه الأزمة على الاقتصادات والمجتمعات العربية وجهود وبرامج هذه المؤسسات لمعالجة هذه التداعيات من أجل المساهمة في إيجاد رؤية عربية مشتركة ومتكاملة؛ لمواجهة هذه التحديات التي تواجهها المنطقة العربية في ظل تفشي هذا الفيروس.