"الصحة" تعلن عن دورة تدريبية لمدة 6 أشهر أونلاين

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح باب التقدم لمنح دورة تدريبية متمثلة في برنامج تدريب مدربين الزمالة المصرية T2T، وبرنامج التدريب على الأبحاث الأكلينيكية CSRT.

مدة كل برنامج 6 أشهر تقريبا عبر الإنترنت من خلال ورشتي عمل إحداهما أونلاين والأخرى بالقاهرة، يتخللهما أكثر من 80 محاضرة مسجلة مسبقاً بحيث يقضي المشاركون في البرامج من 7 إلى 10 ساعات أسبوعيًا في دراسة المواد عبر الإنترنت والقراءات الموصى بها، ثم ورشة عمل ثالثة مدتها 4 أيام في نهاية البرنامج لعدد محدود من أوائل البرنامج التدريبي ومقرها بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.