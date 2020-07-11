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"الصحة" تعلن عن دورة تدريبية لمدة 6 أشهر أونلاين

كتب:

مريم الخطري
11:12 ص | السبت 11 يوليو 2020
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح باب التقدم لمنح دورة تدريبية متمثلة في برنامج تدريب مدربين الزمالة المصرية T2T، وبرنامج التدريب على الأبحاث الأكلينيكية CSRT.

مدة كل برنامج 6 أشهر تقريبا عبر الإنترنت من خلال ورشتي عمل إحداهما أونلاين والأخرى بالقاهرة، يتخللهما أكثر من 80 محاضرة مسجلة مسبقاً بحيث يقضي المشاركون في البرامج من 7 إلى 10 ساعات أسبوعيًا في دراسة المواد عبر الإنترنت والقراءات الموصى بها، ثم ورشة عمل ثالثة مدتها 4 أيام في نهاية البرنامج لعدد محدود من أوائل البرنامج التدريبي ومقرها بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.