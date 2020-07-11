 جهود مباحث الأموال العامة فى ضبط القضايا خلال 48 ساعة 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة ..

حيث أسفرت الجهود خلال 48 ساعة عن ضبط (8) قضايا "تحويل أموال– إتجار فى النقد الأجنبى- تزوير أوراق رسمية- إحتيال مصرفى- إستيلاء- إنتحال صفة" مُتهم فيها (12) شخص .. وبلغ إجمالى المبالغ المالية فى تلك القضايا قرابة ( 1720665 جنيه مصرى- 261106 دولار أمريكى- 13644 ريال سعودى ومجموعة من العملات الأجنبية الأخرى)، وكذا (1500000 جنيه مصرى) تم ضبطها مستندياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.