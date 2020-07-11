الجيزة: غلق جزئي لشارع الأهرام لمدة يومين بسبب أعمال الخط الرابع للمترو

قالت محافظة الجيزة إنه في إطار تنفيذ مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع ونقل مرافق الغاز الطبيعي والمتعارضة مع مسار المشروع ما يستلزم إجراء الغلق الجزئي لشارع الأهرام بمناطق الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن أعمال الغلق الجزئي لشارع الأهرام ستكون أمام مستشفى جنة بمنطقة المساحة بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى المنطقة الأثرية لمدة يومين بدءاً من غد "الأحد" حتى الاثنين 13/7/2020 من الساعة 12 صباحا حتى 5 صباحاً دون تعطيل الحركة المرورية.

وأوضحت محافظة الجيزة أنه تم إجراء غلق جزئي أيضا لشارع الأهرام أمام شارع فاطمة رشدى محيط منطقة المساحة بالاتجاهين لمدة 4 أيام بدأت اليوم السبت وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل من الساعة 12 صباحا حتى 5 صباحاً دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جانبه، وجَّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية، بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشيء إلى أصله عقب انتهاء الأعمال لعدم التأثير على حركة المواطنين، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

ويذكر أن محافظة الجيزة تقوم حاليا بأعمال التطوير والتوسعة للمحاور المرورية البديلة لشارع الأهرام، بالإضافة إلى الشوارع الرابطة بين شارعي الأهرام والملك فيصل وترسا ومنها شوارع المحولات والمطبعة وخالد أمين وضياء وسهل حمزة وغيرها من الشوارع التي تساهم في تسهيل الحركة المرورية للمواطنين.