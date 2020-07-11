ضبط "خريج جامعة" حوّل مليون جنيه من حساب شركة لنفسه: نَصَب على شريكيه

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مواطنين يمتلكان شركة أنظمة هندسية - كائنة بالمعادي الجديدة بالقاهرة) عن اكتشافهما وجود تحويلات مالية من حساب الشركة إلى شركة أخرى دون علمهما تقدر بمليون جنيه.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الواقعة أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة)، إذ استغل المتهم طبيعة عمله بإدارة الشركة المذكورة كمدير بها وله حق التعامل منفرداً مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات باسم الشركة، وأجرى 3 تحويلات بنكية من حساب الشركة إلى حساب بنكي آخر بأحد البـنوك باسمه بزعم وجود تعاملات تجارية ومالية بينهما "خلافاً للحقيقة" قدرت بمليون جنيه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكّن ضبطه بمسكنه المشار إليه بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعه على النحو المُشار إليه، وتمّ إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.