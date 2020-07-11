شعراوي: تلقينا 16 ألف رسالة في يونيو تضمنت 2690 شكوى

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوى المواطنين خلال شهر يونيو 2020 ومدى استجابتها للشكاوى الواردة لها وحلها في أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على فيس بوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل.

وأعلن اللواء محمود شعراوي أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ إطلاقها في نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى الآن أكثر من 167 ألف رسالة منها تحو 37 ألف شكوى تم حل 35,4 ألف شكوى بنسبة 95,6% وجارٍ حل 1721 شكوى.

وأكد وزير التنمية المحلية أن شهر يونيو الماضي شهد زيادة في عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة مقارنه بشهر مايو بأكثر من 6 آلاف رسالة حيث استقبلت المبادرة خلال شهر يونيو 16239 رسالة منها 2690 شكوى تم الرد على 2132 شكوى منها بنسبة 79,3% وجارٍ حل 558 شكوى، مشيرا إلى تزايد إقبال المواطنين وتفاعلها مع المبادرة لإيجابيتها وسرعتها في حل الشكاوى بما يحقق رضا المواطنين عن كل الخدمات المقدمة إليهم والوصول اليهم في جميع المحافظات.

وأوضح اللواء شعراوي إن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هي شكاوى القمامة والتي بلغ عددها 1247 شكوى ثم الاشغالات 709 شكوى ومخالفات البناء 602 شكويين ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 94 شكوى وشكاوى الفساد 38 شكوى، لافتا إلى أن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى هي "البحر الأحمر – البحيرة – الفيوم – الدقهلية - القليوبية".

وفي السياق ذاته، وجه اللواء محمود شعراوي كل المحافظات بأن تقوم فرق العمل المتصلة بالمبادرة بزيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها، وشدد الوزير على أن استجابة المحافظات لشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها تعد معيار أساسي للتقييم المستمر لأداء العمل للعاملين في الإدارة المحلية بكل المحافظات للدفع بالعناصر الجيدة والتي تتفانى في العمل وتساعد وتبتكر في حل الشكاوى وتتفاعل بصورة سريعة مع المواطنين.

وطالب "شعراوي" بضرورة قيام فرق العمل بالمحافظات بتحليل الشكاوى حسب القطاع والمجال للتعرف على أوجه القصور ومعالجتها ووضع معايير للأداء وطرق الحل وعرض تلك التقارير على القيادات التنفيذية مع إخطار القائمين على المبادرة بالوزارة لإعداد تقرير بذلك.

وأشار "شعراوي" إلى أنه يتم التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد على الشكاوى والاستفسارات بالتنسيق مع فريق العمل الذى يعمل بالوزارة في مواعيد العمل الخاصة بالمبادرة، مطالبا كل العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كل الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف شعراوي أنه تم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين للتيسير عليهم في وصول صوتهم وشكواهم بكل الطرق التي تناسبهم وعلى رأسها تخصيص رقم "الواتس أب" وهو (01150606783)، وكذلك الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بعنوان "صوتك مسموع" (ww.facebook.com/sotakmasmwo), والخط الساخن "15330" والذي يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الالكتروني (Info@mld.gov.eg).