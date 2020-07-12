التذكرة بـ50 جنيها.. تفاصيل حفل "كايروتيونز" بساقية الصاوي

تستعد فرقة كايرو تيونز بقيادة أحمد يونس، لإحياء حفل موسيقي بقاعة النهر في ساقية الصاوي، يوم الاثنين الموافق 20 يوليو، من الساعة 7 مساء حتى 9 مساء، ويعيد الفريق إحياء الأغانى التراثية والحديثة أيضًا.

وطرحت ساقية الصاوي، تذاكر الحفل بفئة واحدة بقيمة 50 جنيها، ويمكن حجز التذكرة إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها.

وأوضحت ساقية الصاوي، أن ارتداء الزوار الكمامة شرط أساسي للدخول، كما يتم الالتزام بنسبة الـ25% التي أقرتها الحكومة، فضلًا عن إجراءات التباعد الاجتماعي داخل القاعات، وقياس درجة الحرارة والتعقيم بشكل مستمر.