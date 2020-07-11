جهود "الداخلية" في أسبوع.. أبرزها ضبط 16 ألف سائق نقل جماعي بلا كمامة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا"

ضبط (6491) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (44) قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق.

غلق (2317) محل مخالف لمواعيد الغلق.

غلق (7) أماكن أنشطة تعليمية مخالفة.

فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 16143 سائق نقل جماعى).

فى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء

تم ضبط عدد (450 شخص) بإجمالى عدد (444 مبنى).

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (206) متهم وبحوزتهم :

(12) قطعة سلاح نارى.

ضبط (12) قضايا إتجار بالمواد المخدرة.

وتنفيذ (2990) حكم قضائى متنوع.

ضبط (1039) قضية متنوعة أخرى.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة": تم ضبط (966) قطعة سلاح نارى.. أبرزها (1 جرينوف – 96 بندقية آلية – 183 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة " – 53 مسدس– 633 فرد محلى الصنع– 1702 طلقة مختلفة الأعيرة – 1370 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة: تم تأمين تنفيذ عدد (983) قرار إزالة (حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق عدد (21) مديرية أمن.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (436959) حكم قضائى، وذلك على النحو التالى:

(1970) حكم جناية.

(153788) حكم حبس.

(215899) غرامة.

(65302) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (6) تشكيلات عصابية ، ضموا (18) متهماً، إرتكبوا (29) حادث سرقة متنوع.

ضبط (198) قضية أحداث.

إعادة (7) سيارات مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (36) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (67) متهماً.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (42) قضية بإجمالى (44) متهم .. بمضبوطات بلغت (1طن ، و785 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (227786) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (32147 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 20 قيادة تحت تأثير مخدر، 4796 موقف عشوائى).

فى مجال الأمن الإقتصادى

القضايا التموينية:

ضبط (8754 قضية تموينية متنوعة).. جاءت على النحو التالى:

· ضبط (55) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1813 إسطوانة بوتاجاز).. تقدر قيمة الغاز المدعم (244755) جنيه.

· ضبط (28) قضايا مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (242225 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

· ضبط (8671) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (880,550) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط "307" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "106,481" طن، وكذا ضبط (85) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "23,706" طن).

قضايا التيار الكهربائى:

- ضبط (66490) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (46329370) جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

- ضبط (1174) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (111) قضية ضرائب عامة، كشف (92) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (55) قضية فى مجال الجمارك، (10) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (237) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (460) حكم قضائى، (193) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (6) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- إتجار بالنقد الأجنبى– توظيف أموال "، (10) قضايا فى مجالات "إختلاس مال عام – إحتيال مصرفى- غسل أموال – كسب غير المشروع".. بقيمة إجمالية بلغت (3690267163 جنيه مصرى) وأخطرت الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

قضايا النقل والمواصلات:

- ضبط (1306) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة) ، بالإضافة إلى ضبط (3) تشكيلات عصابية ضما (6 متهمين) إرتكبوا (3) وقائع سرقة متنوعة.

× قضايا المصنفات:

- ضبط (78) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

قضايا المسطحات المائية:

- ضبط (474) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (615) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (106) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، (117) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (93) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (43) دفاع صندل.

فى مجال مكافحة المخدرات

× ضبط (878) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (971) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

- كمية من مخدر الحشيش، وزنت (106,435 كيلو جرام).

- كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (247,657 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيروين، وزنت (28,822 كيلو جرام) .

- كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (17,918 كيلو جرام) .

- كمية من مخدر الفودو، وزنت (1,110 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الأفيون، وزنت (810 جرام).

- كمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (0,062 كيلو جرام).

- عدد (26257) قرص مخدر مختلف الأنواع.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (11) قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، وكذا (44) قضية متنوعة من أبرزها (جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب).

فى مجال الأمن السياحى

ضبط (1239) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (كشف أثرى- حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.