فرنسا: أكثر من 20 مليون شخص سافروا بين باريس وإفريقيا في 2019

ذكرت هيئة الطيران المدني الفرنسية، أن أكثر من 20 مليون شخص سافروا بين العاصمة باريس ودول قارة إفريقيا عام 2019.

وأوضحت الهيئة - في تقرير إحصاءات الحركة الجوية بين العاصمة باريس والقارة السمراء صدر اليوم السبت - أن 20.54 مليون مسافر جرى نقلهم عبر العديد من الخطوط الجوية بين هاتين الوجهتين عام 2019 بزيادة سنوية 5.15% عن العام 2018.

وأشار التقرير إلى أن 8.69 مليون مسافر من هؤلاء (نحو 42%) سافروا على متن رحلات لشركات طيران فرنسية، أما بقية هذا العدد من المسافرين فقد سافروا على متن رحلات تابعة لشركات طيران أجنبية وإفريقية مثل مصر للطيران والخطوط الجوية الجزائرية، والخطوط الملكية المغربية، والخطوط التونسية وغيرها.

وأضاف التقرير أن العدد الأكبر لرحلات الربط الجوي كانت في المغرب والجزائر وتونس ومصر، أما وجهات السفر الأكثر ارتيادا في إفريقيا جنوب الصحراء فكانت السنغال والكاميرون وكينيا وموريشيوس وجنوب إفريقيا ومدغشقر.