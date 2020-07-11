محامية الفيشاوي: الحديث عن وجود نجل لموكلي "كلام سوشيال ميديا"

نفت سناء لحظي محامية الفنان أحمد الفيشاوي، وجود قضايا متبادلة بين موكلها وسيدة ألمانية ادعت بوجود طفل لها من الفيشاوي يدعى تيتوس.

وقالت لحظي في مقابلة تليفزيونية إن كل ما تم تداوله مؤخرا بشأن وجود طفل للفيشاوي باسم تيتوس ما هو إلا "كلام سوشال ميديا"، موضحة: "نحن نتعامل فقط بالأوراق والقضايا، وحتى الآن لا يوجد أي قضية أو مستند يؤكد صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإين شهادة ميلاد هذا الطفل أو أي ورقة تثبت هذا الكلام".

كان أحمد الفيشاوي، قد عبر عن سعادته للحكم لإحدى القضايا التي أقامتها ضده هند الحناوي، والدة ابنته لينا، وذلك بعد قرار محكمة الاستئناف بإلغاء حكما بشأن إلزامه بدفع مبلغ 23 ألف جنيه استرليني أجر مسكن لابنته، التي تقيم فيه بإنجلترا.

ونشر "الفيشاوي"، صورة لفريق الدفاع عنه، عبر حسابه على موقع انستجرام.